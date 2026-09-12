МВР подгони скъпите коли. Дава ги на НАП
Започва проверка на доходите, с които са купени лимузини и джипове
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Започва проверка на доходите, с които са купени лимузини и джипове
Соросите от ПП-ДБ се прегърнаха с „Възраждане“ и дадоха бясна защита на Родев и хората му
Приеха на второ четене поправките за държавната охрана, внесени от Калин Стоянов
Какво показва проверката
"Хайнрих Тап Рус" е подпомагала руски клиенти, санкционирани заради подкрепата на руската военна машина
НАП проверява стандарта на живот и доходите на най-богатите у нас
Пак обвини Борисов, че разцепва БСП
Как държавните глави се придвижват по света
Цените на Aurus Senat Limousine L700 и седана Aurus Senat S600 ще бъдат обявени на автосалона в Женева
Обуваме ботуши и си нося обувките, защо и ВИП-овете не направят така, питат швейцарците, чиито министри ползват градски транспорт
Арестуваха 7 българи и арменец в Брюксел, изнасяли скъпите коли за Източна Европа Банда за кражба на скъпи коли разби полицията в Белгия. Седем бълг...
Мацка се вписа в бригадата на автоджамбазите в Пернишко. Криминалистите от Брезник са заловили 27-годишна столичанка, откраднала луксозна кола. Сигнал...
По 8 лимузини всеки ден крадат апаши у нас. Повечето от скъпите возила директно се изнасят в чужбина или по-точно в Сирия, Иран и Либия. Там луксознит...
София. НСО публикува официална позиция във връзка с обществената поръчка за доставка на МПС за нуждите на НСО, обект на публикации и предавания в меди...
8 суперлуксозни автомобила са задържани за месец на ГКПП-Калотина за месец, съобщиха от Гранична полиция. Част от лимузините са издирвани от Шенгенска...
Нови проекти за закупуване на луксозни возила са одобрили от Държавен фонд "Земеделие" въпреки министерската забрана за финансиране на подобни инвести...
Предстои да се подпишат договори за още 85 милиона лева Над 90 млн. лв. от Програмата за развитие на селските райони, спестени от лимузини, ще бъдат...
Пускат още билети за лайфа на 16 декември в "Арена Армеец"