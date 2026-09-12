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Крадат 8 лимузини всеки ден

Крадат 8 лимузини всеки ден

По 8 лимузини всеки ден крадат апаши у нас. Повечето от скъпите возила директно се изнасят в чужбина или по-точно в Сирия, Иран и Либия. Там луксознит...

04 ноември | 6:30
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