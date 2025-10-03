Край! Парламентът свали копринките на Радев от лимузините на НСО

Край! Парламентът окончателно свали копринките на Радев от лимузините на НСО. Администрацията на „Дондуков“ 2 вече няма да ползва Националната служба за охрана като таксиметрова компания.

Депутатите приеха окончателно поправки в закона за НСО, внесени от Калин Стоянов, народен представител от ДПС-Ново начало и бивш министър на вътрешните работа, които предвиждат администрацията на президента да не използва коли на НСО.

Поводът за закона бе арогантната демонстрация на власт, която направи президентът Радев, появявайки се с кортеж ала Путин от 11 коли във Варна. Ескортът блокира целия град и разгневи хората в морската столица. В четвъртък парламентът отне и правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби.

Началото на заседанието днес започна с предложение за извънредна точка - трябва ли администрацията на президента да ползва коли на НСО. Това доведе до няколко проверки на кворума и почивка. Опозицията нападна предложението.

Соросите от ПП-ДБ се прегърнаха с „Възраждане“ и дадоха бясна защита на Родев и хората му.

„Дали НСО ще вози президентството или не, не е от спешно значение. Прави се, за да се уязви президентът”, каза Петър Петров от „Възраждане”.

„Никакви коли не се отнемат от Румен, а от администрацията, която се е разпищолила с луксозни коли. Гледах го вчера как е истерясал — жалка гледка. Ходи по някакви места само и само да го отразят — страда особено. Натиска медиите, истерясал е за неговите шефове на службите, които правят похлупаци върху „Копринката” и цялата му банда”, заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

„Първо има целенасочена атака срещу Министерския съвет от него, месеци наред, във всичките му изказвания. Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на теб. Никой не пипа на президента, жена му, на вицепрезидента – охраните, и всички екстри, които имат. Ние нямаме като във Великобритания крал. На него никой нищо не му взима. Никой не му взима нито колите, нито самолети. А щом иска коли с лампи за секретарките му, ще си направят обществена поръчка и ще си купят”, каза и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.



С предложение излязоха от ПП-ДБ - депутатите също да бъдат лишени от коли на НСО.



„Президентската администрация и всяка друга такава трябва да се придвижва пеша или както може. От днес за утре да промениш нещо е демонстрация ”, защити Радев Божидар Божанов от ПП-ДБ.

