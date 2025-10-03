Станислав Анастасов със специален подарък за главния елф

Ще направим подарък за главния елф Ивайло Мирчев, обяви в пленарната зала зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Станислав Анастасов по време на дебатите за поправките в Закона за НСО, с които парламентът отнема лимузините на копринките на Румен Радев.

Ще му подарим Пеевски брояч, за да брои колко пъти е споменал името на Делян Пеевски – за да може да се отчита на своя господар Иво Прокопиев. Прокопиев му държи сметка за това, каза Анастасов.

Познаваме го много добре, знаем смелостта на това човече тук, знаем как носеше документи в кабинета на Пеевски и чакаше за подпис, разкри Анастасов за Мирчев.

Главният елф сам се е нарекъл така, каза и другият зам.-председател на ПГ на ДПС Йордан Цонев. Той припомни, че НС не е органът, който решава кой на какво основание да бъде охраняван. Това е в правомощията на междуведомствената комисия, която взема решенията.

Правите жалки опити за пиар, наричайки депутатите с най-различни имена. Трябва да има възпитание, възмути се Цонев.

Предпочитам да съм депутат от ДПС-Ново начало на Пеевски, отколкото депутат на Сорос и маша на Прокопиев, каза Цонев.

Двамата полулидери на ПП-ДБ не могат да докарат в залата депутатката си, която предаде България, за да се извини, каза Анастасов. И се обърна към компанията на Мирчев: „Вас ви пращат от Сорос да клепате България“.

Г-н председател, моля да правите забележка, когато в залата се изричат лъжи, заяви и народният представител от ДПС-Ново начало Атидже Алиева-Вели. Като член на делегацията за ПАСЕ ще ви кажа как гласува Надежда Йорданова – тя гласува против България, не подкрепи доклада и българската поправка в него, съобщи Вели.

