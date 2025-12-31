Почитаме велика светица. Не давайте пари назаем

На 31 декември Българската православна църква отбелязва паметта на света Мелания Римлянка – една от най-влиятелните и почитани християнски жени от IV–V век. Родена в знатно римско семейство, тя отрано проявява стремеж към духовен живот. Омъжена едва на 14 години, Мелания мечтае за монашество и след смъртта на децата си и баща си, заедно със съпруга си Апиниан раздава огромното си наследство за милосърдни дела.

Мелания подпомага манастири, болници, затворници и бедни, откупува пленници, строи храмове и странноприемници. Пътува до Африка, Александрия и Йерусалим, където прекарва последните години от живота си в уединение и молитва. Заради делата си е наричана „майка на милосърдието“ и „утешителка на страдащите“.

Защо я почитат

Света Мелания е пример за пълно отричане от светския разкош и посвещаване на духовния живот. Тя превръща богатството си в инструмент за добри дела – нещо изключително рядко за времето си. Християнската традиция я почита като образец на смирение, щедрост и служение на ближния.

На този ден Църквата отбелязва и Отданието на Рождество Христово – последният ден от празничния цикъл, което придава на датата допълнителна духовна тежест.

Поверия и традиции на деня

Последният ден от годината, свързан със света Мелания, е натоварен с множество народни вярвания. Смята се, че каквото прави човек на 31 декември, такъв ще бъде и следващата година. Затова денят трябва да започне спокойно, с чисти мисли и без кавги.

В някои райони се вярва, че ако в дома влезе добър човек, годината ще бъде благословена. Ако първият гост е намусен или недоброжелателен, това се приема като лош знак. Жените не трябва да изнасят нищо от къщата – нито сол, нито хляб, нито огън, за да „не излезе късметът“.

Забраните на 31 декември

Традицията поставя особен акцент върху забраните, защото денят е граничен – между старата и новата година, между отминаващото и предстоящото.

Не се пере и не се чисти

Смята се, че така човек „измива“ или „изхвърля“ късмета си за следващата година.

Не се дават пари на заем

Вярва се, че който даде пари на 31 декември, цяла година ще губи и ще изпитва недоимък.

Не се изнасят предмети от дома

Дори дребни неща не трябва да напускат къщата – символично се пази благополучието.

Не се започват нови тежки дейности

Денят е за довършване, не за започване. Новите начинания се оставят за 1 януари, когато се вярва, че всичко тръгва „на чисто“.

Кой празнува имен ден

На 31 декември имен ден имат всички, носещи името Мелания, Мелани, Мелан, Меланка, както и производните им форми.

Името означава „черна“, „тъмна“, но в християнската символика се свързва с дълбочина, смирение и вътрешна сила.

