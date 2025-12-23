МРРБ разпореди! Цената на водата няма да се вдига

Цената на водата няма да се вдига. Това обяви Министерството на регионалното развитие днес.

ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, няма да повишават цените на водата, предложени с решение от 22.12.2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщи МРРБ.

Припомняме, че на 29 ноември 2025 г. лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски излезе със специален призив към КЕВР да не вдигат цената на водата, като предупреди, че ако това се случи, ще има съд.

Актуализираните цени на ВиК услугите в страната бяха предложени за прилагане от 1 януари 2026 г. на база одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Основният мотив за това бе изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги и покриване на оперативните разходи. Независимо от това търговските дружества с държавно участие взеха решение да не въвеждат засега новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната, обясниха от МРРБ.

ВиК операторите се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.

