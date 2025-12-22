Радев проговори! Истината за партия "Трети март"

„Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция. Това обяви държавният глава Румен Радев в съобщение до медиите в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март“. На учредителното си събрание в събота партията обяви, че възприема Радев като свой „неформален лидер“.

В съобщението се напомня, че държавният глава Румен Радев още в началото на ноември т.г. заяви:

Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията.

Движение „Трети март“ и регистрираната около него партия нямат връзка нито с президента Румен Радев, нито с Весела Лечева, заяви по-рано днес в сутрешния блок на БНТ бившият говорител на служебни кабинети Антон Кутев.

„Между движението и партията на пръв поглед няма нищо общо. Има човек, който прави партия, но той няма нищо общо с движението, свързвано с Весела Лечева“, каза Кутев.

Той бе категоричен, че новата партийна формация не е инициатива на президента Румен Радев.

Антон Кутев уточни, че връзката на Весела Лечева с държавния глава е била единствено в рамките на служебното ѝ участие като министър. Според него твърденията за нейно „неформално лидерство“ са неоснователни.

По повод използването на името „Трети март“ Кутев изрази мнение, че става дума за политическа злоупотреба.

„Очевидно става дума за различни дейности. Човекът, който е регистрирал партията, се опитва да използва името политически, включително с твърдения, че е неформален лидер, което е абсурдно“, коментира Кутев.

