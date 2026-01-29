Кои са бъдещите избиратели на Радев и накъде ще тръгне страната

Политическият проект на Румен Радев се очертава като една от големите неизвестни преди следващите избори. Основният въпрос не е само кога ще бъде обявен, а кои ще бъдат неговите реални гласоподаватели. Според наблюдатели бъдещата му електорална база вероятно ще се търси сред избиратели, разочаровани от традиционните партии, критични към управлението и чувствителни към антисистемни послания, но именно това прави проекта труден за дефиниране и потенциално противоречив.

На този фон позициите на Радев по ключови теми като еврото, икономиката и мястото на България в ЕС вече предизвикват остри реакции. Политологът Георги Киряков посочва пред Радио „Фокус“, че Радев е сред политиците, които през годините са играли активна опозиционна роля спрямо различни управления и често са представяли членството на България в Европейския съюз, не само в Шенген и еврозоната, като проблематично.

По думите на Киряков Радев многократно е защитавал, пряко или косвено, тези, че Европа е слаба, че членството ни в ЕС може да вреди на страната и че то отнема от националния суверенитет. Според политолога това са позиции, които сериозно накърняват обществения и държавния интерес и противоречат на стратегическите цели, поставени от България преди години.

Критиките се пренасят и към икономическите възгледи на Радев. Киряков смята, че неговият поглед към икономиката е изкривен и че решаващото тепърва ще бъде в детайлите. Сред ключовите въпроси той открои дали Радев би защитил запазването на плоския данък или би заложил на прогресивно подоходно облагане, дали ще засили контрола върху сивия сектор и дали ще активира институциите срещу данъчните измами. Именно тези конкретики, според него, ще покажат дали икономическата платформа е реалистична или остава на ниво общи лозунги.

Сериозни съмнения буди и въпросът кои хора ще застанат зад евентуалния партиен проект. Киряков предупреди, че ако сред поддръжниците и кандидатите се появят представители на „другата олигархия“, която не е пряко свързана с утвърденото статукво, няма да има реална борба с олигархичния модел. Вместо това, по думите му, ще се стигне до прегрупиране на интереси, ресурси и влияние, без същинска промяна в начина на управление.

Политиката на Радев като бъдещ партиен лидер остава енигма, смята още Киряков. Досега той е действал основно като опозиционен фактор, включително партиен по поведение, но най-вече когато е ставало дума за интересите на президентската институция и за темата за корупцията. Според анализатора е възможно Радев умишлено да оставя неяснота около реалните си възможности, защото борбата с утвърдения модел изисква парламентарно мнозинство и сериозно институционално влияние.

Киряков подчерта, че без ясно мнозинство в следващия парламент една партия на Радев трудно би могла да се справи с дълбоко окопаното статукво в ключови държавни институции. Именно затова, според него, политическият проект на Радев остава не просто нов играч, а рискована формула с много неизвестни – за избирателите, за икономиката и за европейската ориентация на страната.

