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20 са издадените удостоверения за гласуване от ТЗ „Български документи за самоличност” Кърджали

20 са издадените удостоверения за гласуване от ТЗ „Български документи за самоличност” Кърджали

Кърджали. 20 са издадените днес удостоверения за гласуване от ТЗ „Български документи за самоличност" и районните управления „Полиция" в областта. Общ...

12 май | 18:20
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Сизиф зове да се гласува

Сизиф зове да се гласува

Враца. Врачански скулптор се престори на Сизиф и взе да бута голям камък пред смаяните погледи на минувачите точно по времето, когато народът бистри...

10 май | 15:24
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