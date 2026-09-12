Близо 5000 са заявили желание да гласуват в лечебни заведения
Избирателни секции се разкриват при наличие на минимум 10 избиратели
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Избирателни секции се разкриват при наличие на минимум 10 избиратели
Еврото, икономиката и подозренията за прегрупиране на олигархията
Предупреждават, че влизането му в партийната политика ще разтърси системата
Кметове на населени места в община Банско опровергаха информацията, че населението набъбва преди местните избори. Представители на две партии твърдят...
Изборен туризъм ще има основно в най-богатите и най-бедните райони. Такива изводи могат да се направят от информационния бюлетин на "Прозрачност без г...
Няма новорегистрирани гласоподаватели в размирния през последните дни квартал Орландовци. Това съобщи пред бТВ столичният кмет Йорданка Фандъкова. Тя...
8 партии с най-трудния пъзел за кабинет, рекордно малко бюлетини Говорете си. Това казаха вчера българите на политиците, съставяйки с вота си най-шар...
София. Хората, които имат намерение да гласуват, вече могат да проверят данните си в избирателните списъци и адреса на избирателната секция за предсто...
Кърджали. Над 15 хиляди души, имащи право на глас, са с грешни адреси. В списъците и документите, представени в РИК Кърджали, те попадат в графата „с...
Лесната матура е евтин начин да се купят гласовете на абитуриентите
Кърджали. 20 са издадените днес удостоверения за гласуване от ТЗ „Български документи за самоличност" и районните управления „Полиция" в областта. Общ...
Осигуряват транспорт за гласуване на хора с физически затруднения
Враца. Врачански скулптор се престори на Сизиф и взе да бута голям камък пред смаяните погледи на минувачите точно по времето, когато народът бистри...
София. 84,8 % от гласоподавателите са настроени критично към състоянието на демокрацията в България – 43,3 % не са особено удовлетворени от нея, а 41,...
Монтана. Гласоподавателите в Монтанско се топят. 137 260 души в областта са включени в списъците за участие в референдума за развитие на ядрената ене...