Анализатори за Радев: Играч с милионен вот, какъвто никой друг няма!

Румен Радев разполага с електорален потенциал за „милионен вот“, какъвто в момента няма нито един друг политически играч в България. Това заявиха социолози и политолози в телевизионен дебат, като предупредиха, че евентуалното активно навлизане на президента в партийната политика би пренаредило из основи политическата сцена. По думите им натрупаният от Радев опит и обществено доверие го превръщат във фактор, срещу който системата няма готов отговор.

Радев като фактор, който може да взриви системата

Високият електорален потенциал на президента Румен Радев го превръща в най-силния възможен нов играч на българската политическа сцена. Социологът Кънчо Стойчев заяви, че Радев разполага с възможност за „милионен вот“, какъвто в момента няма нито една партия или политически лидер.

„Радев влезе в политиката неподготвен, но натрупа огромен опит. Той вече знае как да води процесите до край и това го прави изключително опасен за статуквото“, посочи Стойчев. По думите му президентът има реален шанс да мобилизира широк кръг избиратели извън традиционните партийни ядра.

Политологът Димитър Аврамов допълни, че срещу всеки нов и силен играч в българската политика се излива „огромно количество негативна енергия“, което обаче често води до обратен ефект. „Колкото повече атаки има срещу Радев, толкова по-вероятно е неговият резултат да расте“, каза Аврамов, като подчерта, че президентът ще бъде принуден да даде ясни отговори за позициите си по ключови теми като ЕС, социалната държава и стратегическата посока на България.

Скептицизъм към идеята за нов обществен договор

Христо Панчугов постави под въпрос реалистичността на заявките за „нов обществен договор“, които се свързват с евентуален политически проект около Румен Радев. Според него подобна концепция не може да бъде сведена до политически лозунг.

„Общественият договор е проста, но много тежка процедура – гражданите трябва да решат как се конституира властта. Ако Радев говори за нов модел, това минава през нова Конституция“, обясни Панчугов. По думите му ключовият въпрос е доколко радикална би била подобна заявка и дали обществото е готово за нея.

Панчугов отбеляза още, че при евентуален нов проект „Възраждане“ изглежда като естествен партньор, имайки предвид публичните позиции на президента през последните години. Това, според него, допълнително би изострило политическата конфронтация.

Изборните правила и манипулациите като фон на дебата

Паралелно с темата за бъдещата роля на Румен Радев анализаторите коментираха и подновения дебат за изборните правила. Социологът Кънчо Стойчев подчерта, че честните избори започват с ясни и стабилни правила.

„В нормалните държави шест месеца преди избори правилата не се пипат. Гласуването трябва да е просто и разбираемо за всеки гражданин“, заяви той и добави, че постоянното променяне на технологиите води единствено до объркване и недоверие.

Димитър Аврамов беше още по-категоричен, като посочи, че сложните бюлетини и технологичните експерименти създават условия за манипулации. „Когато сканираш измама, тя си остава сканирана измама. Обясняват ни, че има машина, а всъщност имаме принтер“, каза той.

Според Христо Панчугов изборите в България вече са се превърнали в „технологичен сблъсък“, при който партиите са се отказали да убеждават широката публика и се концентрират само върху твърдите си ядра. Това, по думите му, допълнително задълбочава кризата на представителността.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com