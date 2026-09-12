Кои са бъдещите избиратели на Радев и накъде ще тръгне страната
Еврото, икономиката и подозренията за прегрупиране на олигархията
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Еврото, икономиката и подозренията за прегрупиране на олигархията
Делян Пеевски ще е критик на управлението, каза политологът
Разкриха как политическите опоненти ще работят заедно
ПП-ДБ проиграха шанса си, защото имаше енергия и обществото привидя в тях възможност, но това отмина
До края на годината правителство – абсурд!
Говори Георги Киряков
Той допуска, че ГЕРБ, ако са първи сега, може да предложат Борисов за премиер
Той не изключва разцепление на някои от партиите в 48-о Народно събрание
Ограниченията са край на играта само ако се предадеш, казва параатлетът От две седмици претендентите ни за участие в Параолимпиадата, която ще се про...