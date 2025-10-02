Свалиха копринките на Радев от лимузините на НСО

И на второ четене депутатите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред свалика копринките на Румен Радев от лимузините на НСО. Народните представители гласува промени в Закона за Национална служба „Охрана“ (НСО), внесени от Калин Стоянов от ДПС-НОВО НАЧАЛО, предаде БТА.

Промените предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. В предложението за законодателни промени се предлага да бъде отменена т. 14 в чл. 14, ал. 1 от закона. Така съветниците на Радев, начело с Николай Копринков, по-известен като Пътя на Копринката, няма да ползват вече коли на НСО.

Точката за разглеждане на законопроекта бе гласувана допълнително при приемане на дневния ред за заседанието. Промяната за отпадане на т. 14 бе гласувана с девет гласа „за“, трима „против“ и двама „въздържал се“.

Фалшивата промяна се хвърли да брани хората на Радев като шефът й Божидар Божанов предложи да отпадне и охраната на народни представители, но предложението не беше прието от комисията.

