Посочиха големия капан на климатиците в жегите

С настъпването на летните горещини климатикът се превръща в незаменим помощник в домовете и офисите. Ако обаче не се използва правилно, той може да се окаже сериозен риск за здравето. За това предупреди пулмологът д-р София Ангелова в ефира на „Твоят ден“.

По думите ѝ климатичните системи са изключително полезни през горещите дни, когато високите температури водят до отпадналост и намалена работоспособност. За да не се превърнат в проблем обаче, е необходимо да се спазват определени правила.

„Разликата между външната и вътрешната температура не бива да надвишава 10 градуса, а най-добре е да бъде между 6 и 8 градуса. Оптималната температура в помещението е около 25 градуса“, обясни специалистът. Тя подчерта още, че влажността на въздуха трябва да се поддържа между 40 и 60 процента.

Особено важно е редовното почистване на климатичните системи. Д-р Ангелова препоръчва филтрите да се почистват на всеки две седмици и да се подменят поне веднъж годишно. Причината е, че в тях се натрупват прах, алергени, бактерии и други микроорганизми, които впоследствие се разпространяват във въздуха.

Пулмологът предупреди, че хората, които прекарват дълги часове в помещения с климатик, особено без възможност за проветряване, могат да развият т.нар. синдром на болната сграда. Сред най-честите симптоми са умора, намалена концентрация, раздразнителност и главоболие.

„Климатикът изсушава въздуха, а това води до дехидратация, която често остава незабелязана. Затова е важно да се приемат достатъчно течности през деня“, посочи тя.

Според д-р Ангелова не бива да се стои директно под въздушната струя на уреда. Продължителното излагане на студен въздух може да предизвика възпаления на мускули и стави, неврити и болезнена скованост.

Рискът е по-висок и за хората с астма и алергии. Завихрянето на прах и алергени от непочистени филтри може да доведе до обостряне на симптомите, поява на кашлица, кихане, хрема и затруднено дишане.

По думите на д-р Ангелова едно от най-честите оплаквания при работа в климатизирани помещения е главоболието. Тя цитира проучване на Харвардския университет, според което около 8% от хората, работещи постоянно на климатик, страдат от ежедневни главоболия.

Пулмологът отправи и допълнителен съвет за горещите летни дни - да се избягва консумацията на енергийни напитки. Според британско изследване съчетаването на високи температури и стимуланти може да увеличи риска от сърдечни инциденти.

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