Посочиха големия капан на климатиците в жегите
Лекар със сериозно предупреждение
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Лекар със сериозно предупреждение
Разработката NESCOD използва химична реакция и слънчева регенерация
Жегата идва, а с нея и високите разходи за ток
Компанията обяви четири нови инициативи
Това е специален климатик - за транспортни средства, отговори Столичен електротранспорт
Рaзмepът нa дължимитe тaĸcи e cвъpзaн c тeглoтo нa пpoдyĸтитe
Дружеството планира навлизане в нов сегмент, като започва да предлага климатици и термопомпи
Извършителят е с богато криминално минало и е осъждан
Какви са ползите и възможностите за финансиране
Топ климатологът разгада времето
Две наредби изправиха на нокти градовете
Моделите на марката осигуряват отлична производителност и се характеризират с невероятно качество и издръжливост
Изобретението е на университета "Пардю"
Забраната е заради епидемията от коронавирус
Банов си отмъщавал на университета заради Ботаническата градина в Балчик
В България има институции, които считат, че са над законите, разгневи се Боил Банов
Сухия въздух води до появата на симптоми като астма, алергии, белодробни и респираторни заболявания
Четирима телефонни измамници - роми от легендарния русенски град Ветово, са задържани край язовир "Тетово". Това съобщи говорителката на Върховна каса...
Телефонната мафия отново се активира в района на Сандански. Поредният удар мошениците са направили в късния следобед в сряда. На домашния телефон на...
Мексиканските власти откриха малки хладилници, аквариуми и дори преносими сауни в затвора в Монтерей, където преди дни при бунт загинаха 49 затворници...