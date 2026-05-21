Икономисайте пари през лятото ето така

С настъпването на горещите летни месеци и поредното поскъпване на електроенергията, мисълта за предстоящите сметки за ток може да ни докара истинско главоболие. Климатикът се превръща в най-добрия ни приятел у дома, но и в най-големия враг на портфейла ни. За щастие, не е нужно да избирате между комфорта и финансовото си оцеляване. С няколко малки промени в навиците можете драстично да намалите консумацията на енергия, без да се лишавате от прохладата. Ето 5-те златни правила, които ще запазят дома ви прохладен, а сметките ви – поносими това лято.

Правилото на 8-те градуса: Забравете за ледения шок

Най-честата грешка, която правим, когато се приберем в нажежен апартамент, е да настроим климатика на 18 градуса с надеждата да се охлади по-бързо. Това не ускорява процеса, но принуждава компресора да работи на максимална мощност изключително дълго време. Златното правило тук е разликата между външната и вътрешната температура да не бъде повече от 7-8 градуса. Ако навън е 34 градуса, настройте уреда на 26 градуса. Тялото ви ще се чувства комфортно, а сметката ви за ток ще спадне с до 15%.

Чистите филтри – белите дробове на уреда

Кога за последно измихте филтрите на климатика си? Прахът и замърсяванията, които се натрупват по тях, буквално задушават машината. Когато филтрите са запушени, климатикът трябва да работи много по-тягостно и да изразходва значително повече енергия, за да прекара същия обем въздух през стаята. Почиствайте филтрите под течаща вода поне веднъж на две седмици през лятото. Това не само ще намали разхода на ток, но и ще пречисти въздуха, който дишате у дома.

Не изключвайте климатика, когато излизате за малко

Противно на логиката, постоянното включване и изключване на уреда хаби много повече ток, отколкото поддържането на постоянна температура. Когато изключите климатика за няколко часа, стените и мебелите в стаята се нагряват. След това, когато го пуснете отново, уредът трябва да вложи огромна мощност, за да охлади цялото помещение наново. Ако излизате от вкъщи за по-малко от 4-5 часа, просто вдигнете градусите на термостата с 2-3 нагоре, вместо да гасите уреда напълно. По-модерните инверторни модели са проектирани да работят най-икономично именно в режим на поддържане.

Спуснете щитовете: Спрете слънцето, преди да е влязло

Климатикът ви се бори не просто с топлия въздух, а с радиацията от слънчевите лъчи, които проникват през прозорците. Ако оставите слънцето свободно да нагрява стаята, уредът ще работи без почивка. Спускането на плътни завеси, вътрешни или външни щори през най-горещите часове на деня може да намали топлината в стаята с до 60%. Колкото по-малко топлина влиза отвън, толкова по-малко работа има за вашия климатик.

Използвайте режима "Sleep" и функцията за разпределяне на въздуха

Повечето съвременни климатици имат вградени интелигентни режими, които рядко използваме. Режимът за сън (Sleep или Нощен режим) е създаден специално да пести енергия. Когато спим, телесната ни температура пада и нямаме нужда от толкова хладен въздух. Този режим автоматично повишава температурата в стаята с 1-2 градуса в рамките на нощта, което се отразява отлично на сметката. Също така се уверете, че клапите на уреда са насочени хоризонтално или нагоре – студеният въздух е по-тежък и по естествен път ще слезе надолу, охлаждайки стаята равномерно.

Прилагането на тези лесни правила изисква минимални усилия, но резултатите в края на месеца ще зарадват всеки семеен бюджет. Посрещнете лятото подготвени и не позволявайте на жегата да стопи спестяванията ви.

