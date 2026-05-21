Дядо за пример! 75-годишен мъж нашамари общински рекетьор

Напрежение, викове и зрелищен физически сблъсък разтърсиха самия център на Петрич днес следобед. Всекидневният трафик и спокойствието в района бяха брутално нарушени, след като 75-годишен пенсионер нападна и нашамари служител на общинското предприятие „Синя зона“ в най-южния ни град.

Както всички знаем, наредбите на общините из страната не са законова мярка и който не се е хванал в ръце, не е осъдил общината. От десетилетия обаче над населението на градовете на България се налага всекидневен тормоз от общините с наредби за паркиране, извозване с паяци, които още на първа инстанция във всеки съд на държавата падат. Един 75-годишен дядо обаче взе правосъдието в свои ръце и нашамароса поредния общинар, облечен в куртка на предприятието за паркиране на Петрич, което мародерства жителите. дядо за пример е той! Екшънът се разигра пред очите на десетки стъписани свидетели на паркинга пред известния комплекс „Авалон“. Поводът обаче не било платеното паркиране този път.

Дългове и гняв

Всичко започва като устен спор, но за броени секунди ситуацията излиза извън контрол. По информация на очевидци, между възрастния мъж и държавния служител избухва ожесточен скандал. Според присъстващи на мястото, в основата на конфликта стоят стари и напълно неуредени финансови отношения.

Мълвата по улиците на Петрич бързо разкрива пикантен детайл: общинският служител всъщност дължал пари на по-възрастния мъж. Когато двамата се засичат на паркинга, искането на борча бързо прераства в агресивна саморазправа. Вълната от натрупан гняв е толкова силна, че нито възрастта на единия, нито служебната униформа на другия успяват да спрат предстоящото меле.

Бой насред пътя

Вербалната атака ескалира светкавично във физическо насилие. Двамата мъже буквално се хващат за гушите и започват да си разменят жестоки удари с юмруци насред улицата, шокирайки преминаващите пешеходци и шофьори. Суматохата и яростните викове привличат вниманието на персонала и клиентите от близките търговски обекти и заведения, които изскачат навън, за да разберат какво се случва.

Виждайки, че ситуацията става изключително опасна, няколко смели граждани реагират светкавично. Те се намесват в мелето и с огромни усилия успяват да разтърват вкопчените един в друг мъже. След края на екшъна обаче и двамата участници остават на асфалта с видими наранявания, синини и травми по лицата и телата.

Междузаконието на платеното паркиране

Случаят от Петрич обаче отваря една много по-дълбока и болезнена рана, която вълнува шофьорите в цялата страна. Този инцидент е просто поредното доказателство за огромното обществено напрежение около дейността на структурите за платено паркиране. Публична тайна е, че в много градове служителите на тези общински предприятия често действат на ръба на закона, а понякога и напълно незаконно, налагайки глоби и скоби без реално правно основание. В съдебната практика вече има десетки случаи, в които граждани масово печелят дела срещу общински наредби и санкции – на практика, който се е хванал сериозно да ги осъди в съда, не е сгрешил и е спечелил.

Напрежението е особено осезаемо в София, където гражданите все по-често заявяват, че са подложени на истинско мародерство от страна на служители на Столична община. Постоянното разширяване на зоните, агресивното вдигане на автомобили с паяци и усещането за безнаказаност превръщат градската среда в бойно поле. Когато институциите отказват да чуят хората и да въведат ред, напрежението закономерно ескалира до физическа саморазправа по улиците.

Линейки, белезници и полицейско разследване

На мястото на инцидента в Петрич веднага са извикани екипи на полицията и Спешна помощ. Медиците оказват първа помощ на пострадалите директно на улицата, след което ги транспортират към болницата за по-детайлни прегледи. За щастие на участниците в боя, лекарите не установяват сериозни или застрашаващи живота вътрешни травми.

Юмручното правосъдие обаче веднага среща силата на закона. 75-годиният пенсионер, инициирал нападението, е задържан от органите на реда за хулиганство и нарушаване на обществения ред. Служителят на „Синя зона“ също е отведен за разпит, за да даде своите показания и да се изясни произходът на финансовия спор. По случая вече е образувана официална проверка, а полицията в Петрич продължава да разплита детайлите около зрелищния панаир, разиграл се посред бял ден. Общинарите в куртки с надпис "Синя зона" се държат като рецидивисти на пътя. Вероятно това е дало самочувствие на петричкия служител на "Синя зона" да не връща борчовете си на възрастния мъж, окрилен от властта и самочувствието, което е събирал с години като незаконен рекетьор на пътя. Докога ще ги търпим? Съседна Гърция скочи на война и вече второ десетилетие нямат в нито един град зона, въпреки липсата на паркоместа по улиците и на малките, и на големите градове. И проблеми няма. Хората винаги намират къде да паркират. И паркират солидарно, разумно, за да има места и за другите. Нека почерпим опит от Гърция!

