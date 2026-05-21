Мълния удари наш град. Хората са на нокти

Неочаквана беда сполетя собственици на къща в Чирпан, след като мълния е ударила имота им вечерта на 20 май. За случая съобщават местни жители в социалните мрежи.

По първоначална информация природната стихия е нанесла сериозни щети по покрива на сградата. Въпреки силния удар не се е стигнало до пожар, но част от керемидите са били разрушени и изхвърлени от силата на мълнията.

Случаят предизвика съпричастност сред жителите на града, а в социалните мрежи започнаха призиви за помощ към пострадалото семейство.

Местната жителка Светла Стефанова предложи да бъде организирана кампания за набиране на средства.

„Малък град сме, всички се знаем. Хубаво е да си помагаме в трудни моменти“, пише тя.

По думите ѝ не е ясно чия е пострадалата къща, но според нея собствениците може да не разполагат със застраховка. Тя отбелязва, че подобна инициатива би могла да бъде полезна и при бъдещи подобни ситуации.

„Няма ли да е добре да се направи някаква кампания за набиране на средства в помощ на тази къща?“, посочва още Стефанова.

Към момента няма официална информация за размера на материалните щети, пише Блиц.

Случаят е поредното напомняне за рисковете при пролетно-летните бури, които могат да причинят сериозни поражения върху домове и имущество само за секунди.

