Министърът на туризма с важни новини за лято 2026

Министърът на туризма Илин Димитров проведе в Бургас работна среща с представители на черноморските общини, местната власт и държавните институции, посветена на подготовката за летния туристически сезон 2026.

Основен акцент в разговорите бе готовността на региона за посрещане на туристите и координацията между институциите за гарантиране на сигурен и успешен сезон, съобщи БГНЕС.

По време на срещата кметове и ръководители на институции са докладвали готовността си за старта на сезона, като са били обсъдени конкретни мерки за предотвратяване на инциденти и подобряване на организацията по Черноморието. „Подготовката върви добре, инфраструктурата е в добро състояние", заяви министър Димитров.

Той подчерта, че контролът срещу нерегламентираните практики ще бъде засилен, а данните от взетите проби показват, че морската вода по Южното Черноморие е сред най-чистите в Европа. Министерството на туризма подготвя интерактивна карта, чрез която туристите ще могат да следят актуална информация за качеството на морската вода.

По отношение на очакванията за летния сезон министърът посочи, че прогнозите са туристическият поток да бъде сходен с този от миналата година. По думите му международната обстановка и ограниченият авиационен капацитет оказват влияние върху пазара, но към момента няма данни за масови анулации на почивки. Димитров коментира и проблема със забавянето на визите за сезонни работници от трети страни. Той съобщи, че ще бъде организирана спешна среща с Министерството на външните работи, за да се установи къде се бави процесът и как може да бъде ускорен.

„Основният ни фокус остава развитието и задържането на българските кадри в туризма", подчерта министърът.

По време на брифинга бе поставен и въпросът за ремонтите по основните пътни артерии в активния летен сезон, които затрудняват туристическия трафик. Министърът заяви, че предстоят разговори с Агенция „Пътна инфраструктура" за ограничаване на дейностите в най-натоварените месеци. Димитров съобщи още, че до 8 август трябва да бъде готова новата наредба за безопасността на атракционите.

След приемането ѝ бизнесът ще разполага с двумесечен срок за въвеждане на необходимите данни, след което ще започнат проверки. В края на срещата министърът заяви, че ведомството ще работи в постоянен диалог с бизнеса и местната власт, така че сезон 2026 да премине спокойно и успешно.

Димитров коментира и темата за домакинството на „Евровизия" през 2027 г., като посочи, че в момента се обсъждат четири кандидатури, сред които Бургас, Пловдив и София. „Изборът трябва да бъде направен след анализ на всички изисквания - без емоции и пристрастия. Трябва да видим коя инфраструктура и коя зала отговарят най-добре на условията", каза министърът. Според него успешното провеждане на Giro d'Italia в България е показало, че страната може да организира големи международни събития, а евентуално домакинство на „Евровизия" би отворило врати за още престижни форуми.

