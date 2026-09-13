Шофьори, внимавайте: Слагат нови камери на „Хемус“ и „Тракия“ – ето какво ще следят
От АПИ предупреждават водачите да не се изпреварват
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От АПИ предупреждават водачите да не се изпреварват
Най-сериозни затруднения се очакват на автомагистрала „Хемус“
Той подчерта, че контролът срещу нерегламентираните практики ще бъде засилен
София. Близо 100 са виадуктите и мостовете, които се нуждаят от спешни ремонти, съобщи по време на парламентарния контрол министърът на регионалното р...
София. Заснемането на рекламен клип и няколко пътни ремонта ще затруднят придвижването в София в събота. От 08.00 часа до 11.00 часа се забранява пре...