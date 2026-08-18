Шофьори, внимавайте: Слагат нови камери на „Хемус“ и „Тракия“ – ето какво ще следят

Временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“ в Софийска област заради подмяна на стойки и преброителни камери и косене на крайпътна растителност. Дейностите ще продължат до 20 август, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Става дума за камери/системи за преброяване и анализ на трафика, а не за обикновени камери на КАТ за скорост. Такива системи се използват за отчитане на броя и вида на превозните средства и натовареността на пътя.

Днес, 18 август, между 9:00 и 18:00 ч. ще се сменят преброителни камери при 61-вия км на АМ „Хемус“, в района на село Осиковска Лакавица. Поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващата лента и в двете платна, като автомобилите ще преминават в активната лента.

Между 8:30 и 16:00 ч. ще се премахва крайпътна растителност в платното за София на АМ „Тракия“, между 6-ия и 13-ия км. Движението в активната и изпреварващата лента ще се запази, но ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента.

На 19 август ще продължи подмяната на стойки на преброителни камери при 0-вия км на АМ „Тракия“, в района на комплекс „Черната котка“. Работата ще бъде между 9:00 и 18:00 ч. в платното за Пловдив, като поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти.

На 20 август същите дейности ще се извършват в платното за София, отново между 9:00 и 18:00 ч.

От АПИ призовават шофьорите да спазват поставената сигнализация и да не предприемат рискови изпреварвания.