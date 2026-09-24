Извънредно в София: Кола и трамвай се удариха на бул. „Александър Стамболийски“

Катастрофа между лек автомобил и трамвай стана тази вечер на столичния булевард „Александър Стамболийски“.

На мястото на инцидента са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Към момента няма официално съобщена информация за пострадали.

Заради сблъсъка движението на трамваите по булеварда е затруднено. От публикуваните кадри се вижда автомобилът в непосредствена близост до трамвайната мотриса, докато аварийните екипи работят на място.

Инцидентът е станал в натоварената вечерна част на деня. Сигналът е публикуван малко след 20:40 часа на 24 септември. Причините за катастрофата засега не са обявени.

Очаква се повече информация за обстоятелствата около сблъсъка и за възстановяването на нормалното движение.