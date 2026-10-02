До 23 градуса днес, валежи само в един регион на страната

Предимно слънчево време ще преобладава днес над по-голямата част от България, като следобед облачността ще се увеличава временно. По-съществено влошаване се очаква в Югоизточна България, където на отделни места ще превали дъжд. Вятърът ще бъде до умерен, а в Източна България временно силен от североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София - около 18.

В планините - слънце и силен вятър

В планините времето ще бъде предимно слънчево, а следобед ще има временни увеличения на облачността. Ще духа силен североизточен вятър.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра - около 5 градуса.

По Черноморието - слънчево, но с валежи на юг

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Следобед облачността ще се увеличи, като по-значителна ще бъде по южното крайбрежие, където ще има краткотрайни превалявания.

Максималните температури ще бъдат между 18 и 21 градуса. Морската вода е 20-21 градуса, а вълнението ще достига 3-4 бала.

Съботата носи слани на места

До края на седмицата в по-голямата част от страната ще остане без валежи. В събота в Западна и Централна България ще преобладава слънчево време, докато на изток облачността ще бъде по-значителна.

Слаби превалявания са възможни в крайните югоизточни райони. Вятърът ще бъде слаб, а по Черноморието - умерен до силен от север-североизток.

Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, като на места в котловините на Западна и Централна България ще паднат още по-ниско и ще има условия за слана. Максималните ще останат между 18 и 23 градуса.

Неделя и понеделник връщат температури над 20 градуса

В неделя и понеделник времето отново ще бъде предимно слънчево. Преди обяд над Източна България ще има по-значителна ниска облачност, а на отделни места ще се образува и мъгла.

Вятърът постепенно ще отслабне и в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат и в по-голямата част от страната максималните стойности ще бъдат около и над 20 градуса.

Нови валежи се очакват към средата на седмицата

През следващите дни ще има и слънчеви периоди, но облачността временно ще се увеличава. По-голяма вероятност за валежи има в сряда в южните райони, а в четвъртък - в източните части на страната.

Вятърът ще бъде слаб и ще се ориентира от изток-югоизток. Минималните температури постепенно ще се повишат, докато дневните ще се понижат слабо.