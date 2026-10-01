Голям метеорологичен обрат през октомври! Ето кога идват студът и валежите

Октомври влиза ударно - с отрицателни температури на места, студен въздух от североизток и сериозни валежи по Южното Черноморие, но това е само началото. След няколко студени дни времето ще направи рязък завой и температурите отново ще скочат до 26-27 градуса. Истинската динамика обаче предстои около 8-10 октомври, когато ще започнат нови застудявания, валежи и слани на повече места. Това прогнозира климатологът Симеон Матев пред Нова телевизия.

Септември е бил по-топъл от обичайното, като средното отклонение от климатичната норма е малко над 1 градус. Голяма част от месеца премина с летни температури, но октомври ще покаже значително по-променлив характер.

„При нас времето се управлява от антициклона „Бордхерд“ и благодарение на него от североизток към Балканите се пренася по-студен въздух. Още тази сутрин се усеща този студен въздух. На места температурите дори в населените места вече са отрицателни“, обясни Матев.

Като пример той посочи село Бенковски край Пирдоп, разположено на около 500 метра надморска височина, където тази сутрин са измерени минус 1 градус. Подобни ниски стойности ще се задържат през следващите три-четири дни.

До 20 литра дъжд на квадратен метър край морето

Антициклонът ще донесе и много облаци по Черноморието. Още в първия ден на октомври по Южното Черноморие, особено на юг от Созопол, се очакват валежи от порядъка на 15-20 литра на квадратен метър.

По думите на климатолога студеният период няма да продължи дълго. След два-три дни антициклонът ще започне да отслабва, което ще отвори пътя към ново затопляне в края на тази и началото на следващата седмица.

„Сутрин ще си остане хладно. Температурите през нощта може да се понижават. Следобед ще се усеща затопляне на фона на предимно слънчево време и температури от порядъка на 21-22 до към 26-27 градуса“, прогнозира Матев.

Това сравнително топло и спокойно време ще се задържи приблизително до 8, 9 или 10 октомври.

Около 10 октомври започва истинският обрат

Именно тогава според климатолога ще започне по-същинската динамика на месеца. В началото на второто десетдневие времето ще стане по-нестабилно, ще има условия за валежи и ще последва ново застудяване.

С понижението на температурите ще се увеличат и местата, на които сутрин ще се образуват слани. Така октомври постепенно ще премине от късното лятно усещане, характерно за голяма част от септември, към все по-типични есенни условия.

Но и това няма да бъде последната промяна. Към края на второто и началото на третото десетдневие се очертава още един по-динамичен период с нови валежи и промени в температурите.

Така октомври се очертава като месец на резките контрасти - от минусови сутрешни температури и студен североизточен въздух, през кратко завръщане на почти летни стойности до 26-27 градуса, а след това отново към валежи, застудяване и слани.