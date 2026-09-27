Седмицата започва с вятър, а в четвъртък идва нещо по-сериозно

През новата седмица времето над България ще остане под влияние на въздушен пренос от североизток. Това ще поддържа температурите сравнително умерени за периода, но постепенно ще създаде условия за увеличаване на облачността и поява на валежи на повече места в страната, порогнозират от "Метео Баликанс".

Началото на седмицата – облачно и ветровито на изток

В понеделник и вторник вятърът ще се задържи от североизток, като в Източна България ще бъде по-силен. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните райони и планинските масиви.

На отделни места са възможни слаби валежи от дъжд, но в началото на седмицата валежната обстановка ще бъде ограничена. В западните райони ще има и повече периоди с разкъсване на облачността.

Температурите ще се променят слабо. Минималните ще бъдат предимно между 7° и 12°C, като в някои котловинни полета на Западна България ще се понижават малко повече. Максималните температури ще достигат около 18°–23°C.

Средата на седмицата – увеличаваща се вероятност за валежи

С напредването на седмицата атмосферната обстановка постепенно ще се променя. Вероятността за валежи ще се увеличава и те ще обхващат все повече райони от страната.

Въздушният пренос ще остане от североизток, което ще поддържа сравнително хладна въздушна маса. На този фон дневните температури постепенно ще се понижават.

По-значително развитие на валежната обстановка се очаква към четвъртък и петък. Тогава на места в Централна и Източна България има повишена вероятност за по-съществени количества валежи. Не са изключени и локални по-интензивни валежи, особено в районите, където се срещнат по-влажният въздух и по-благоприятните условия за издигане.

Краят на седмицата – постепенно отслабване на валежите

Към събота валежите постепенно ще намаляват както по обхват, така и по интензивност. Времето обаче ще остане сравнително ветровито, особено в източната половина на страната.

Североизточният вятър постепенно ще отслабва, а дневните температури ще започнат слабо да се повишават.

Какво време ни очаква през седмицата?

Седмицата ще премине през няколко различни етапа – по-спокойно и сравнително сухо начало, постепенно увеличаване на облачността и валежите в средата на периода, последвано от отслабване на валежната активност към събота.

Основната особеност ще бъде запазването на североизточния въздушен пренос. Той ще ограничава по-същественото затопляне и ще поддържа температурите по-скоро умерени. Най-голям интерес от гледна точка на валежите представлява периодът четвъртък–петък, когато вероятността за значителни валежи в части от Централна и Източна България ще бъде по-висока.