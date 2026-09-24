Слънцето се връща, но за кратко. Дъжд и студ идват към България

Слънцето ще има превес над България днес, но спокойното време няма да се задържи дълго. Максималните температури ще достигнат между 19 и 24 градуса, а в София - около 20 градуса. Следобед облачността временно ще се увеличава, а по високите планински върхове дъждът ще преминава в сняг. Още през нощта срещу петък започва промяна, която ще донесе облаци, валежи и по-хладно време през почивните дни.

До 24 градуса, но следобед облаците се връщат

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд облачността временно ще се увеличава, но сериозни валежи в равнинните райони не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.

Сутринта обаче е студена и за 24 септември НИМХ предупреди за опасност от слани в седем области - Благоевград, Пазарджик, Смолян, Перник, Кюстендил, София и София област. На места в котловините и високите полета температурите могат да паднат до 1-3 градуса.

Сняг по високите върхове

В планините също ще преобладава слънчево време, но следобед облаците ще се увеличават. На отделни места в масивите на Югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове - сняг. Ще духа слаб до умерен север-северозападен вятър.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра - едва около 4 градуса.

Слънце и край морето

По Черноморието денят ще остане предимно слънчев, като около и след обяд също са възможни временни увеличения на облачността. Максималните температури ще достигат между 20 и 23 градуса, а морската вода все още е приятно топла - между 22 и 24 градуса. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

Вятърът първоначално ще бъде от северозапад, а следобед постепенно ще се ориентира от югоизток-юг.

Петък обръща времето

През нощта срещу петък облаците ще започнат да се увеличават и в петък времето ще бъде предимно облачно. Валежи ще има на много места в Западна България, а в събота дъждовната зона ще обхване и останалата част от страната.

На отделни места валежите могат временно да бъдат интензивни и значителни като количество. Максималните температури ще се понижат предимно до 16-21 градуса, макар че в петък в югоизточните райони все още могат да достигнат около 25 градуса.

Дъждовен уикенд, после леко подобрение

В неделя облачността ще започне да се разкъсва, но над Южна България и планините все още ще бъде значителна и на места ще превалява. Валежите обаче ще бъдат по-слаби и по-ограничени.

В началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове, макар че облачността периодично ще се увеличава. Вероятността за валежи ще намалее, като слаби превалявания остават възможни главно в Източна България и планините. Дневните температури постепенно ще тръгнат нагоре и отново ще достигат между 19 и 24 градуса.