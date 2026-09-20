Идат студени дни. Но ето кога започва ново затопляне

Предстоящата седмица ще започне с чувствително захлаждане и усилване на северозападния вятър. В първите дни времето ще бъде по-хладно, ветровито и с валежи на места, а към края на седмицата се очаква постепенно повишение на температурите. Въпреки затоплянето, облачността отново ще се увеличи, а в събота на места са възможни и валежи.

Понеделник: промяна на времето и навлизане на по-хладен въздух

В началото на седмицата от северозапад ще започне да нахлува по-хладен въздух. Вятърът ще се ориентира от северозапад и постепенно ще се усили, особено в откритите части на страната.

През деня облачността ще се увеличава от запад на изток. На места ще има валежи от дъжд, като по-съществени прояви се очакват главно при преминаването на атмосферния процес през страната.

Температурите ще започнат да се понижават, а усещането за студ ще бъде допълнително засилено от вятъра.

Вторник: хладно, ветровито и с валежи на места

Във вторник ще се задържи хладно и ветровито време. Вятърът постепенно ще отслабва, но все още ще бъде осезаем, особено в районите, изложени на северозападен поток.

Облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На повече места ще има валежи от дъжд, но постепенно процесът ще започне да отслабва.

Температурите ще останат по-ниски за периода, като максималните стойности в много райони ще бъдат около и под 20°.

Сряда: постепенно отслабване на валежите

И в сряда ще бъде хладно, но времето постепенно ще започне да се стабилизира. Облачността ще бъде променлива, като през деня ще има все повече разкъсвания и временни намаления.

Валежите ще намалеят по обхват и интензивност и ще бъдат предимно на отделни места.

Понижението на температурите ще продължи. Максималните стойности в повечето райони ще бъдат между 15° и 20°, а минималните – между 7° и 12°. Вятърът ще отслабва спрямо началото на седмицата.

Четвъртък: слънчево време и начало на ново затопляне

В четвъртък се очаква осезаема промяна на времето. Над страната ще преобладава слънчево време, а вятърът постепенно ще отслабне.

Сутринта ще остане хладно. В отделни котловини и защитени от вятъра места минималните температури могат да се понижат до 3°–5°.

През деня вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще започне постепенно затопляне. Температурите ще тръгнат нагоре след студеното начало на седмицата.

Петък: по-топло, но с увеличаване на облачността

В петък затоплянето ще продължи. Облачността обаче отново ще започне да се увеличава, предимно от средните и високите етажи.

Вероятността за валежи ще бъде малка. Вятърът ще се ориентира от изток, което ще постави началото на нова промяна в атмосферната циркулация над Балканите.

Температурите ще се повишат с още около 1–2 градуса спрямо предходния ден.

Събота: облачно и с валежи на места

В края на седмицата източният вятър ще се усили. Облачността ще бъде предимно значителна, а на места ще има валежи от дъжд.

Температурите ще останат сравнително високи спрямо студените дни в началото на седмицата, но развитието на времето ще зависи от движението на атмосферните процеси над Балканите.