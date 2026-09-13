Застудяването започва до часове: Бури, порой и градушки
Студен атмосферен фронт ще сложи край на горещото време
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Студен атмосферен фронт ще сложи край на горещото време
От събота започва заоблачаване
През следващите дни Балканите могат да преминат през много динамична метеорологична обстановка
Синоптиците предупреждават, че подобни контрасти стават все по-чести
Температурите са с до 16 градуса под нормата, а Черни връх, Рила и Пирин побеляват насред лятото
На 24 май ще вали
Лятото чука на вратата, но дотогава ни чакат облаци, светкавици и студени сутрини
Петър Янков не препоръчва пътувания на Балканите
Температурите ще се понижат до близки и под нулата стойности
Ситуацията е добре да се следи внимателно
Каква е причината?
Температурите рязко падат
Страната навлиза в типичен зимен режим
Температурите отново ще се понижат
Времето отново се разваля, обяви професорът
Ветровито време ни очаква днес
Температурите рязко падат
4 градуса и половина сме над нормата, не разбирам за какво захлаждане се говори, каза климатологът
НИМХ издаде предупреждение - жълт код
От утре температурите рязко падат