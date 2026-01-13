Общество

Леден удар! Проф. Георги Рачев каза кога идва студ от Русия

Времето отново се разваля, обяви професорът

13 яну 26 | 18:32
Мира Иванова

"В следващите дни ще се стопли, няма да е каквото беше вчера и в неделя. В края на седмицата идва студен въздух от Русия и ще доведе до валежи главно в източната половина. Тези дни ще се доуточни къде точно ще мине", заяви климатологът проф. Георги Рачев. 

"Беше хладно в Европа, но нещата се стабилизират. Уикендът ще се развали времето.

В столицата всичко си е наред. Днес вече имаме положителни температури и така ще е до петък.

От понеделник ни чака едно безизразно време. Около 24-25 януари идва голям циклон, но това ще се случи евентуално. Топло е, въпреки отрицателните сутрешни градуси.

Правете планове за зимни курорти, там е чист въздухът. Горе е хубаво и дори малкото слънце е витамин D", каза климатологът в сутрешния блок на bTV.

"По-хубаво от Пловдив няма. Максимални температури от 10 градуса, но през уикенда и там ще бъде облачно.

В Пампорово е най-хубаво времето от всички зимни курорти.

За Варна градусите днес са ниски, студено е там и има големи поледици.

В Русе е същото положение като във Варна - студено и с прехвърчане на сняг. Събота и неделя ще има понижение на температурите.

Във Велико Търново ще прехвърчат снежинки, но няма да е нищо съществено", категоричен е проф. Рачев.


