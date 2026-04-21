След валежите: Опасност в тази част на страната

След преминаването на валежите на 21 и 22 април, в по-високите полета на Югозападна България се очаква понижение на температурите и създаване на условия за образуване на слани.

Най-голяма вероятност за слани има в ранните сутрешни часове на 23 април, когато при ясно време и отслабване на вятъра температурите ще се понижат до близки и под нулата стойности в котловините и високите полета.

Това може да създаде риск за земеделските култури, особено за овощните насаждения и ранните посеви. Препоръчва се земеделските производители да предприемат навременни мерки за защита, пишат от "Метео Балканс".

