Нов екшън! Мъж пробва да отвлече автобус

Неадекватен мъж заплаши с нож кондукторка, взе портфейла ѝ с оборотните пари и рани шофьора при опит да отклони и отвлече движещ се по линия №12 автобус в посока терминал "Славейков". Инцидентът е станал около 12:45 ч., когато във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение за нападението.

След като ограбил кондукторката, мъжът започнал да блъска по кабината на шофьора с искане за промяна на маршрута. Нападателят сам позвънил на тел. 112, като заявил, че ще отвлече автобуса, и отправил заплахи за саморазправа към намиращите се вътре пътници. При последвалата агресия той счупил преградата на водача, като го наранил по пръстите и лакътя.

Към автобуса своевременно са насочени полицейски екипи от Сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР-Бургас и Второ РУ-Бургас.

Служителите на реда са задържали агресивния мъж на място. Нападателят е идентифициран като 44-годишен жител на Несебър.

Той е отведен в Центъра за психично здраве и е настанен за лечение, а по случая вече е образувано досъдебно производство.

По информация на Флагман.БГ мъжът от екшъна е с инициали Д.С. Той не е криминално проявен. Преди шокиращия случай няма никакви инциденти с лицето. Не е ясно защо днешното му поведение е толкова фрапантно.

Шофьорът и кондукторката са много стресирани като тя заеква след случилото се.

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