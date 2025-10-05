Една от най-великите светини е в Бургас. Невиждани опашки пред храма
Историческо слово на митрополит Арсений пред Свещения пояс на Света Богородица
Военен дрон изплува в Бургас
Бурята удари Бургас
Спасителите бият аларма
Това е един от 11-те стратегически обекта, финансирани през 2024 г. по Плана за възстановяване и уст...
Много голям скок на стандарта на живот
Екоминистърът Манол Генов изнесе много притеснителни данни
Пътят е непочистен и много опасен
Инвестицията е за 120 млн. лв., отваря 1500 работни места
Каква е причината?
Наблюдаваме количествата в язовирите. Няма повод за притеснение, каза Виолета Коритарова в Бургас
Към края на септември безработицата в областния център Бургас е била 2,2 на сто
Васил Атанасов поема поста от досегашния директор на Летище Бургас - Георги Чипилски