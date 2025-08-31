Лилаво небе! Наш град на нокти /СНИМКИ и ВИДЕО/

Лилаво небе изправи голям наш град на нокти. След като бурята мина от Кюстендил през София до Предбалкана, Търговище и Шумен, сега тя слезе към Бургас. Небето стана лилаво и хората изпаднаха в ужас какво ще им донесе времето.

Минути след това тежката прогноза се сбъдна. Небето над града почерня и от него се изля порой като из ведро. Лятната буря, която синоптиците очакваха, удари с пълна сила

От центъра на Бургас до ж.к. „Меден рудник“ дъждът се сипе неумолимо, предаде „Флагман“.

По улиците на хората тичат, опитвайки се да намерят подслон, но вятърът и водата не оставят сухо място. „Флагман“ пусна видеа и снимки, показващи наводнени пешеходни зони и стичащи се по стълби потоци.

