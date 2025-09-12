Плажът почерня от военни. Морето изхвърли кошмар

Военен дрон изплува на Северния плаж в Бургас

Това съобщи "Флагман", позовавайки се на свой читател, който е изпратил и снимки в редакцията на изданието. Крилатата безпилотна машина е в окаяно състояние и е изхвърлена от морето в района на Кайт училището.

За пръв път дронът е бил забелязан от мъж, който се разхождал край брега тази сутрин около 9:30 ч. Той сигнализирал на спасителите, а те позвънили на спешния тел. 112. Районът около машината е отцепен и в момента на терен са експерти от военните и полицията, които след малко ще премахнат безопасно от плажа апаратът.

Съдейки по снимките, проверка на Флагман установи, че вероятно се касае за безпилотен летателен апарат за наблюдение. Липсва цялата му задна част и дясното крило, което означава, че е много вероятно да е бил свален от вражески огън.

Няма опасност за плажуващите, уточняват наши източници.

