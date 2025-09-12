Всички питат! Какво ще прави България, ако руски дронове долетят у нас

След като руски дронове навлязоха в Полша, НАТО реагира с разузнавателни полети и пренасочване на ресурси. Но военният експерт Димитър Ставрев и полковникът от резерва Иван Миланов предупредиха пред Нова телевизия, че

България би се оказала далеч по-неподготвена при подобна ситуация.

„Вече 6 години работим по тази тема и 6 години се опитваме да алармираме обществеността и институциите, без особен успех”, казва Миланов и припомня, че дори инцидентът с дрон край летище София не е довел до сериозна реакция.

„Радарното поле е почти никакво“

По думите на Ставрев страната ни разполага с минимално радарно покритие, наследено от времето на Варшавския договор и ориентирано към юг, а не към североизток, откъдето днес идват рисковете.

„Има някакво рехаво покритие над 3000 м височина, само около големите градове и големите летища“, уточнява той. Това означава, че дронове, летящи на 50–120 метра, могат да навлизат и да напускат без да бъдат засечени. Миланов добавя, че подобни апарати „могат да следват терена“ и са „почти неоткриваеми“.

Какво трябва да се направи и на каква цена

И двамата експерти подчертават, че спешно е необходимо изграждане на система за откриване и неутрализиране на дронове. „Изключително важно е в много кратки срокове да се снабдим с техника, която да открива на достатъчно голямо разстояние, да идентифицира, да определи дали са опасни и по какъв начин да бъдат свалени“, казва Миланов. Но това няма да е евтино, допълва Ставрев, припомняйки няколко провалени конкурса за нови 3D радари и предполага „лобистки интереси“.

НАТО помага, но отговорността е наша

Докато Нидерландия вече има базирани F-35 в Полша, а Италия – самолети AWACS, в България „няма базирано нищо НАТО-вско“, признава Ставрев. Алиансът има планове и координация, но, както отбелязва Миланов, „всяка държава трябва да даде своя принос“. У нас обаче няма регулаторна рамка, нито закон, който да разпределя отговорностите между армия, МВР и други институции. „Няма стратегия за борба с дроните и за използването на дроните. В България тази тема е още в някакъв абсолютен зачатък“, заключава Ставрев – предупреждение, че небето над страната остава опасно незащитено.

