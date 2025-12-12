Мъгливо начало на деня, слънце в западните райони

Сутринта започва с характерна за сезона картина от мъгли и ниска слоеста облачност над Дунавската равнина, Лудогорието и Горнотракийската низина, докато в голяма част от страната времето остава почти тихо и слънчево. След обяд запад-северозападният вятър ще се усили до умерен и постепенно ще разкъса мъглата, като видимостта значително ще се подобри. Максималните температури ще достигнат от 8° до 13°, а в крайните югозападни райони ще бъде малко по-топло. В София се очакват около 9°.

Слънчево и свежо в планините

В планинските райони денят обещава отлична видимост и преобладаващо слънчево време. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, като по-бурни пориви не се очакват. На 1200 метра максималната температура ще достигне около 9°, а на 2000 метра ще бъде приблизително 2°, което прави условията подходящи за преходи и зимни активности при добра екипировка.

Спокойно време по Черноморието

По крайбрежието ниската облачност и мъглата ще се задържат в ранните часове, но след обяд видимостта ще се подобри. Вятърът от запад-северозапад ще бъде слаб до умерен, а температурите ще останат високи за сезона – между 10° и 13°. Морската вода е между 11° и 14°, а вълнението е слабо, до 1-2 бала.

Стабилно време през уикенда

През почивните дни валежи не се очакват, а картината ще се определя от утринни мъгли и ниски облаци в равнините и котловините. В събота времето ще бъде почти тихо, което ще позволи на мъглата над Дунав и отделни райони на Източна България да се задържи по-дълго и да ограничи дневните температури до 3°-4°. В неделя сутринта ще бъде студено при стойности между минус 5° и 0°, а в югоизточните райони – до 2°-3°, но през деня умереният северозападен вятър ще намали задържането на мъгли и температурите ще се повишат до 7°-12°.

Началото на седмицата носи нови мъгли и леко застудяване

В понеделник вятърът отслабва и сутринта отново ще бъде студена, а дневните температури ще се понижат до 5°-10°. До средата на седмицата тенденцията за мъгли и ниска облачност в равнинните райони се засилва, като във вторник по поречието на Дунав те може да се задържат през целия ден. В планините обаче със слаб южен пренос ще настъпи затопляне и температурите в Предбалкана ще достигнат 15°-16°. От запад ще се появи висока облачност, която към сряда-четвъртък ще се вплътни, а в отделни западни райони е възможно да превали съвсем слабо. Нощните температури също ще се повишат леко.

