Слънчев четвъртък, по-хладна седмица. Вижте времето до следващата сряда

Днес над страната времето ще остане предимно слънчево. Преди обяд в низините и около водните басейни ще се задържат райони с мъгла или ниска облачност, които постепенно ще се разсейват. В източните части на страната следобед ще се появи и средна облачност, но без валежи.

Времето ще е почти тихо, а максималните температури ще се движат между 10° и 15°, за София - около 12°.

В планините ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб, по високите части на Рила и Пирин - умерен, от северна посока. Температурата около 1200 метра ще достига близо 10°, а по билата на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието преди обяд също ще има ниска облачност или мъгла, но след обяд видимостта ще се подобрява, макар че по северното крайбрежие ще се задържи разкъсана средна облачност. Времето ще бъде почти тихо. Максималните стойности ще са между 10° и 12°, температурата на морската вода - 11°-14°, а морето ще се вълнува слабо, 1-2 бала.

Седмица напред

През нощта срещу петък северозападният вятър временно ще се усили до умерен. Облачността ще се увеличава на места, като е възможно да превали съвсем слабо и за кратко. В петък ще има разкъсана облачност, по-плътна в Северна България, но шансовете за валеж остават минимални. Вятърът отново ще отслабне.

През почивните дни се очаква леко понижение на температурите - с около 2-3 градуса. Сутрин на много места в равнините и котловините ще има мъгли или ниска облачност. Около и след обяд видимостта постепенно ще се подобрява, а облачността ще намалява и на места ще се разкъса до слънчево време. В събота ще бъде тихо или с много слаб вятър.

В неделя следобед северозападният вятър отново ще се засили и ще донесе още една порция по-студен въздух. В понеделник в Източна България застудяването ще продължи от север-североизток, където ще има и повече облаци, но вероятността за валежи остава ниска. До вечерта вятърът ще отслабне навсякъде, а в западните райони и напълно ще стихне.

Във вторник и сряда сутрин времето ще бъде по-студено. Очакват се мъгли и ниска облачност на много места в равнините. През първия ден слаб южен вятър ще доведе до леко затопляне и облачността ще намалее до слънчево време. В сряда, след разсейване на мъглите, от запад на изток постепенно ще се увеличава висока, а по-късно и средна облачност.

