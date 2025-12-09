Проф. Рачев с прогноза за уникално време, кога чакаме промяната

Остават 12 дни до астрономическата зима, но сняг няма да видим. Влизаме в сух период, какъвто проф. Георги Рачев нарича „събота до събота без грам снежинка“. Антициклонът Даниела се е настанил удобно над Южна България и вместо сняг раздава топлина.

Под влиянието на тази Даниела ще останем чак до средата на идната седмица, така че зимата още няма да ни посети. Добрата новина е, че есенните валежи напълниха язовирите до ръба и дори да не падне капка, водата е осигурена. Това обясни пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев

Той отбеляза, че Европа също е под влиянието на необичайно топло време. В събота минималните температури в Москва ще са 4 градуса, което сам по себе си е шамар за декември. Минималните температури на Стария континент ще останат положителни, а максималните ще се въртят около 10 до 12 градуса. До Бъдни вечер ни очаква топла серия от дни, с немалко слънчеви прозорци.

„Качете децата на малко по-високо, за да ги напечe слънчице. Нищо не топли като естествения витамин D“, пошегува се проф. Рачев.

Към края на периода максималните температури ще паднат с няколко градуса, а времето ще стане „никакво“ – нито зима, нито есен. Ще се стъмва още към 5 часа следобед и настроението ще издиша, но проф. Рачев я гледа с усмивка.

Варненци, по думите му, могат спокойно да щракат с пръсти. „При тях винаги е така. Слънце ще се показва, морето ще си диша, а жените ще се усмихват повече“, допълни той с неподражаемото си чувство за хумор.

