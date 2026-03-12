Слънчево време с пролетни температури днес

Денят ще започне със слънчево време в по-голямата част от страната, макар че в някои райони сутринта ще има намалена видимост и ниска облачност. Вятърът ще бъде слаб, а температурите ще се движат в типичните за ранната пролет граници. По-хладно ще остане край морето и във високите планини.

Времето в страната

През деня времето ще бъде предимно слънчево. До обяд в източните райони видимостта ще бъде намалена, а ниската облачност ще се задържи по-дълго.

Ще духа слаб вятър, а в Източна България той ще бъде до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по Черноморието - между 9° и 13°, а в София около 15°.

Времето в планините

В планинските райони също ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Източна Стара планина, Странджа и Сакар ще има по-значителна облачност.

Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра - около 2°.

Времето по Черноморието

Сутринта по Черноморието на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Следобед условията постепенно ще се подобрят и ще преобладава слънчево време.

Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е между 6° и 8°, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Прогноза за следващите дни

До края на седмицата и в началото на следващата времето ще остане предимно слънчево. В източните райони сутрин ще има значителна ниска облачност и намалена видимост, а по поречието на Дунав и в котловините са възможни краткотрайни мъгли.

Вятърът в приземния слой ще бъде най-често от изток-североизток – слаб, а в източните райони до умерен. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните в петък ще достигат между 13° и 18°, след което постепенно ще се понижат.

В крайните източни райони температурите ще останат по-ниски - между 8° и 12°. Към вторник и сряда вероятността на места да превали ще се увеличи, а североизточният вятър ще се усили и ще доведе до понижение на температурите.

