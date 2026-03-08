Предстои слънчева седмица, но с температури под нулата и риск от...

През периода 9 – 15 март времето в България ще се задържи предимно спокойно, сухо и слънчево, като температурите постепенно ще придобиват по-пролетен характер. Седмицата ще премине без съществени валежи, а атмосферните условия ще бъдат стабилни, прогнозират от "Метео Балканс".

Причината за стабилното време – мощен антициклон

Основната причина за устойчивото и приятно време ще бъде обширен антициклон, разположен на север от България. Тази област на високо атмосферно налягане ще блокира преминаването на активни атмосферни фронтове над Балканите и ще създава условия за предимно слънчево и тихо време в по-голямата част от страната.

Антициклоналната циркулация ще ограничава облачността и валежите, но същевременно ще благоприятства образуването на мъгли и ниска облачност в сутрешните часове, особено в равнинните райони и около Черноморието. Тези мъгли обикновено ще се разсейват до обяд и след това ще преобладава слънчево време.

Вятърът ще бъде слаб

В приземния слой вятърът ще бъде от изток-североизток, предимно слаб, а в източните райони на страната временно ще се усилва до умерен. По Черноморието на моменти ще се усеща по-хладно заради морското влияние и източния вятър.

Температурите – топли следобеди, студени сутрини

Температурите през седмицата ще останат относително високи за първата половина на март.

Минималните температури в много райони ще се понижават до около минус 2° – минус 3°.

Дневните температури ще достигат между 11° и 18°, като в отделни райони на Южна България е възможно стойностите да се доближат и до 20-21°.

По Черноморието времето ще бъде по-хладно, с максимални температури между 8° и 11°, заради влиянието на по-студената морска вода и източния вятър.

Риск от слани в някои райони

Въпреки по-топлите следобеди, сутрешните температури ще остават зимни на места, особено при ясно време и тих вятър.

Под нулата ще се понижават температурите в:

планинските райони, Лудогорието, Североизточна България, както и в отделни котловини и ниски места.

Там ще има повишен риск от слани, което е типично явление за този период от годината при антициклонално време и ясно небе.

Стабилно време през по-голямата част от седмицата

Седмицата 9 – 15 март ще бъде спокойна и сравнително топла, с много слънчеви часове и почти липсващи валежи. Подобен тип време е характерен за ранната пролет, когато антициклоните често носят слънчеви дни, но и студени сутрини.

