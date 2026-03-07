Тук-там слани, после слънцето вдига градусите до 18

Студена нощ, мъгливо утро и приятни пролетни температури през деня – така ще започне съботата у нас. Облачността над югозападните райони през нощта ще бъде по-значителна, но постепенно ще се разкъса и ще намалее. До сутринта в по-голямата част от страната времето ще стане предимно ясно. На отделни места в низините и котловините ще се образуват мъгли, които обаче ще се вдигнат до обяд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток.

Минималните температури ще се движат между 0 и 5 градуса, а по високите полета на Югозападна България ще паднат до около минус 3. В Предбалкана ще има условия за слани.

Съботният ден ще започне със слънце над по-голямата част от страната. Следобед облачността временно ще се увеличи над планинските райони и в източните части, но валежи не се очакват. Вятърът ще остане слаб до умерен от североизток. Дневните температури ще се повишат до приятните 14–18 градуса, като по Черноморието ще остане малко по-хладно – около 13–14 градуса.

В София нощта ще бъде студена с минимална температура около минус 2 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, а следобед ще се появи временна висока облачност. Вятърът ще бъде слаб от запад. Максималната температура ще достигне около 15–16 градуса.

В планините също ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове облачността ще се увеличи над Южна България и Западна Стара планина. Ще духа умерен северозападен вятър. Температурите ще достигнат около 9 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието се очакват много слънчеви часове. Сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 7 и 9 градуса. Морето ще остане сравнително спокойно с вълнение около 2 бала.

На Балканите през следващите два дни времето постепенно ще се стабилизира. Регионът ще попадне под влияние на гребен на високо атмосферно налягане, което ще донесе повече слънце и постепенно повишение на температурите, казват от "Метео Балканс".

