Времето е каквото си иска! Днес топло, но в сряда?
Вълнението на морето ще бъде около 2 бала
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Вълнението на морето ще бъде около 2 бала
България е градобитна страна, напомни той
Небето има други планове
Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°
Поскъпва ли или не
Времето ще се смръщи край морето, а в някои планини ще вали
Предупреждават за дъжд, гръмотевици и градушки
Колебливо ще е времето до каря на седмицата
Може да е полезно за хормоните
Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 12° и 17°.
Температурата на морската вода е 9°-11°
През Страстната седмица температурите ще придобият още по-страстен характер
Идва още по-мокра седмица
В четвъртък ще преобладава слънчево време
Февруари се е оказал петият най-топъл в историята, в Намибия вчера е било 42 градуса
Идва времето на облеклото тип "зелка"
В планините вятърът ще напомни, че зимата не е напълно отстъпила
И в планините и по морето лъчите ще галят
Иоанна-Микаела разказа и за спасената костенурка Поркчоп
По морето също е хубаво