Слънцето ни съблича, вятърът вдига полите. По Черноморието става за мохито

Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде слаб до умерен и в по-голямата част от страната ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони малко по-високи, в София - около 17°.

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб, по най-високите части умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, след обяд ще започне да се понижава, според прогнозатана НИМХ.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 27 мин. и залязва в 20 ч. и 22 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 55 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 26 мин. и изгрява в 16 ч. и 13 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.

