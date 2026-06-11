Земеделци скочиха срещу натиск от търговските вериги

Земеделски производители хвърлиха обвинения срещу част от търговските вериги, включени в инициативата „Кошница с грижа“, че пренасят върху тях обещаното намаление на цените. Според сигнали от бранша само ден след срещата с премиера производители са започнали да получават обаждания и съобщения да свалят доставните си цени с 15%. Ако откажат, те твърдят, че са изправени пред риск веригите да спрат да купуват продукцията им. От Министерството на земеделието вече са потърсили представителите на сектора за повече информация.

Цената на „грижата“ може да падне върху производителя

„Получихме 2 сигнала от производители, които споделиха, че са притискани от част от веригите, които участват в инициативата „Кошница с грижа“ да намалят доставните цени. Това съвпада със заявеното на среща с премиера, че ще намалят за своя сметка с 15% цените на някои продукти. На следващия ден служители на част от тези вериги се обаждат и казват - ако намалите цената, ще купим вашата продукция, а ако не намалите - няма да я купим“, каза пред нова телевизия Марин Генуров, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.

Това обвинение променя изцяло политическия смисъл на инициативата. Правителството и водещи търговски вериги я представиха като мярка за по-ниски цени на стоки от първа необходимост, с обещание за минимум 15% намаление за поне шест месеца. В официалното съобщение на земеделското министерство се посочва, че проектът трябва да донесе стабилност, предвидимост и по-голяма прозрачност по веригата на доставки - от производителя до крайния потребител.

Нетрайна продукция и натиск без изход

Производителите предупреждават, че при плодовете и зеленчуците отказът от сделка не е абстрактен търговски спор, а директен риск от загуба на продукция. Зеленчуците и оранжерийната продукция не могат да чакат седмици по складове, а често трябва да бъдат реализирани в рамките на ден-два.

„Нашата продукция е нетрайна, не можем да я задържаме повече от 1-2 дни. Ние сме в безизходица и продаваме“, казва производителят Иван Камбуров.

По думите му свалянето на доставните цени към веригите може да повлече надолу и цените на борсите и тържищата с още 15-20%. Според него това ще удари пряко реалните земеделски производители, които вече работят при силно поскъпнали разходи.

„След като веригата намали цената с 15%, тази цена ще падне и на борсите и тържищата с още 15-20%. Това всичко ще се отрази върху реалните земеделски производители. От септември нататък повечето земеделци ще преструктурират бъдещето си, ще напуснат сектора и ще започнат да работят в други сектори“, казва Камбуров.

Разходите растат, а търсенето е слабо

Камбуров посочва, че земеделците вече са притиснати от сериозно увеличение на разходите. По думите му торовете са поскъпнали през последните 2-3 месеца с около 100%, а натискът идва още от горивата, отоплението, работната ръка и напояването.

„За продукцията на открито моите помпи харчат по 8-9 литра дизел на час, за да поливат полетата. Това е голям разход. Разходите са се увеличили средно с минимум 50-60%. Оранжерийната продукция тази година е на горе-долу нормална цена, но външната е на изключително ниска. И търсенето е почти никакво. Всички земеделци са притеснени. Голяма част от тях пренасочиха своята енергия към други бизнеси“, каза още Камбуров.

Подобни сигнали вече бяха съобщени и от други медии. Нова телевизия посочва, че Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция подкрепят идеята за по-достъпни цени, но алармират, че натискът не трябва да пада върху българските производители. бТВ също съобщи, че премиерът Румен Радев е разпоредил на земеделския министър проверка по сигналите за натиск от търговски вериги върху производители на плодове и зеленчуци.

Браншът чака проверка, не обещания

„Очакваме реакция от съответните министерства и контролни органи въз основа на сигнала, който подаваме“, каза Генуров.

Спорът вече не е само за цената на една „кошница“, а за това кой реално ще плати политически обещаното поевтиняване. Ако намалението се взема от маржа на търговците, инициативата може да бъде социална мярка. Ако обаче се изисква от производителите, тя рискува да се превърне в удар по най-слабата част от веригата - хората, които произвеждат храната.

Точно тук държавата трябва да покаже дали „Кошница с грижа“ е защита на потребителя или нов натиск върху българския фермер. Евтината цена на щанда изглежда добре, но ако зад нея стоят принудени доставчици, непоносими разходи и заплаха производители да се откажат от сектора, сметката ще се върне много бързо. Първо през по-малко българска продукция, после през още по-голяма зависимост от внос.

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