Новите мерки срещу спекулата стигнаха до финален вот в парламента

Народното събрание ще гласува днес окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите ще разгледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. С тях се предвиждат повече правомощия за Комисията за защита на конкуренцията, по-широк списък с нелоялни търговски практики и двойно по-високи глоби, които Комисията за защита на потребителите ще може да налага на търговците.

Въвеждат се още понятията „господстващо положение“, „прекомерно висока цена“ и „справедлива цена“, както и централен регистър за проследимост на доставките.

Законодателните промени са представени като отговор на натиска върху домакинствата от високите цени и съмненията за спекулативно поведение по веригата на доставки. Новите текстове дават на контролните органи по-широк инструментариум да следят пазара, да проверяват търговски практики и да реагират при установени нарушения. Според внесените предложения „справедливата цена“ ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Една от ключовите промени е въвеждането на възможност КЗК да следи за прекомерно високи продажни цени при предприятия с господстващо или съвместно господстващо положение. В бюджетната комисия са одобрени текстове, според които предприятие с пазарен дял от поне 50 на сто ще трябва да доказва, че не злоупотребява с господстващо положение. Предвиждат се и глоби до 10 на сто от оборота за монополисти с прекомерно високи цени.

Друг важен елемент е разширяването на правилата срещу нелоялни практики и въвеждането на регистър, който да позволява по-добра проследимост на доставките. Целта е държавата да разполага с повече информация за движението на стоки по веригата и за ценообразуването, когато има съмнения за необосновано поскъпване. Според публикувани информации проектът предвижда и публикуване на „справедлива цена“, която ще се определя по методика на икономическото министерство.

Промените вече предизвикаха и критики от бизнеса. Българската стопанска камара предупреди, че въвеждането на режим за „прекомерно високи цени“, методика, временни мерки и санкции до 10 на сто от оборота може да превърне КЗК в ценови арбитър и да създаде риск от административна намеса в стопанските решения. От Комисията за защита на конкуренцията обаче защитават подхода с аргумента, че секторният анализ е основен регулаторен инструмент, а новите правомощия ще се прилагат при случаи на господстващо или съвместно господстващо положение.

Залогът на финалното гласуване е дали държавата ще получи по-силен механизъм срещу резки и необосновани ценови движения, без да се стига до пряко административно определяне на цените. За потребителите обещанието е повече прозрачност и по-високи санкции при злоупотреби, но за бизнеса остава въпросът как точно ще се прилагат понятия като „справедлива“ и „прекомерно висока“ цена. Именно практическото прилагане на тези текстове ще покаже дали новите правила ще ударят реалната спекула или ще отворят нов фронт между държавата и пазара.

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