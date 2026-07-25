Обрат с "Лукойл". Властта с ново решение

Ново решение за "Лукойл" предлага "Прогресивна България", след като Конституционният съд отмени разпоредбите за особения управител.

Депутати от „Прогресивна България“ (ПБ) са внесли законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, във връзка с решението на Конституционния съд (КС) от тази седмица, с което бяха обявени за противоконституционни разпоредби на закона, свързани с особения управител в обекти от критичната инфраструктура. Законопроектът е внесен вчера в деловодството на парламента от Даниел Парушев, Слави Василев, Иван Ангелов, Николай Косев, Стефан Белчев и Иван Мавродиев от ПБ, според информация на сайта на Народното събрание.

Промяната има за цел да осигури възможност държавата да предприема временни мерки за защита на обществения интерес и енергийната сигурност и по отношение на търговски дружества, когато именно чрез тях се осъществява реализацията и снабдяването на пазара.

Според действащата разпоредба на чл. 25а обектите на критична инфраструктура, представляващи стратегически обекти от значение за националната сигурност в сектор енергетика, предназначени за производство, преработка, обработка, съхраняване и пренос на нефт, в т. ч. по тръбопроводи, и на енергийни продукти, подлежат на надзор от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията.

В тази редакция не са включени и стратегическите обекти от значение за националната сигурност, от които се осъществява и дейност търговия. Тази празнота би довела до невъзможност държавата да осъществи надзор над такива обекти, респективно лицата, които осъществяват такива дейности, като напр. търговията с горива за авиацията и корабоплаването, тъй като не позволява ефективно обезпечаване на обществения интерес в случаите, когато дейността по реализацията на нефт и нефтопродукти се осъществява чрез отделно търговско дружество, което не извършва преработване или съхраняване, а единствено търговия, какъвто е случаят с дружествата „Лукойл - България Бункер“ ЕООД и „Лукойл Ейвиейшън България“ ЕООД, посочват вносителите. Затова с промените се предлага включването на дейността „търговия“ в приложното поле на чл. 25а от закона.

Предложеното изменение на закона гарантира пълнота и последователност на правната уредба, като поставя всички основни дейности по веригата на доставка и реализация на нефт и нефтопродукти при еднакъв правен режим, когато това е необходимо за защита на националната сигурност, енергийната сигурност и непрекъсваемостта на снабдяването.