Обвинен за касапницата на „Челопешко шосе“ живее като социално слаб в Ботунец

Нов скандален детайл изплува около един от обвинените за катастрофата на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души. Васил Филипов е ползвал общинско жилище в столичния квартал „Ботунец“ като социално слаб, въпреки че районната администрация е направила опит да прекрати това право.

Според решение на Административния съд в София, цитирано от бТВ, заповедта на местната кметица е отменена заради липса на достатъчно мотиви. В момента Филипов е настанен в болница „Света Анна“.

Жилището в „Ботунец“ и съдебният обрат

До 2025 г. Филипов е живял в общински апартамент в „Ботунец“. След това районната кметица е решила да му отнеме правото да го ползва, тъй като е възникнало съмнение дали той действително отговаря на условията за социално слаб.

Казусът стига до Административния съд в София, след като Филипов атакува решението. Съдът приема, че актът на районната администрация не е достатъчно мотивиран. В решението е посочено, че единственото позоваване на обстоятелството, че мъжът притежава имот, не е достатъчно основание да бъде изваден от общинското жилище.

След съдебния спор Филипов се връща в апартамента, който ползва и до момента. Общината е осъдена да му плати 1000 лева разноски за адвокат.

Трагедията, която промени случая

Името на Васил Филипов излезе на преден план след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“. При инцидента загинаха четирима души, а случаят предизвика силна обществена реакция заради мащаба на трагедията и обстоятелствата около нея.

По делото за катастрофата Филипов е сред обвинените. След инцидента вниманието вече не е насочено само към случилото се на пътя, а и към биографията, статута и предишните административни казуси около участниците в трагедията.

Въпросите към институциите

Случаят с общинското жилище добавя още един пласт към общественото напрежение. От една страна, съдът е преценил, че администрацията не е мотивирала достатъчно решението си. От друга, остава въпросът как се проверява реалното право на ползване на общински жилища, когато става дума за хора, представяни като социално слаби.

Този казус вече не изглежда като обикновен спор за апартамент. След катастрофа с четири жертви всеки подобен детайл се превръща в част от по-голямата картина - за контрола, отговорността и способността на институциите да реагират навреме.

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