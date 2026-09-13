Слънцето ни съблича, вятърът вдига полите. По Черноморието става за мохито
Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°
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Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°
Романтично е времето и на морето, и в планините
Слънчев ден със скрити изненади, по Черноморието облаците държат фронта
И край морето ще е има лъчи
В Стара планина и в Рила може да превали
Може ли да създаде някакви проблеми на Земята
Топло и слънчево, истинска пролет
Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива главно в следобедните часове
В планините ще бъде предимно слънчево
Дневните температури слабо ще се понижат
Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат 28°-33°, в София - 28°
Над Черноморието преди обяд ще има ниска облачност
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево
Температурите ще са между 16 и 21 градуса
Максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса
На изток облачността ще остане значителна
Ще бъде слънчево и горещо
Чудесно време и за книга на плажа
Температурите ще са от 3° и 35°
Чудно време още два дни