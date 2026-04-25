Слънчево реге сутринта, небето готви лек капан

Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб, в Дунавската равнина - умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 21°.

Атмосферното налягане ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е от 11°-12° по северното крайбрежие до 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 30 мин. и залязва в 20 ч. и 20 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 50 мин. Луната в София залязва в 3 ч. и 40 мин. и изгрява в 13 ч. и 55 мин. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт, съобщават от НИМХ.

