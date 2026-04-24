Мадяр с ново невиждано решение за Унгария

Лидерът на "Тиса", която спечели изборите в Унгария, Петер Мадяр с уникално висок резултат, за първи път в историята на страната ще назначи незрящия политик Вилмос Немет за министър на социалните и семейните въпроси.

Това съобщи Bloomberg.

Той ще отговаря за достъпността и равните възможности. Загубил е зрението си на 16-годишна възраст.

"Целта е да осигурим на всеки гражданин, независимо от мястото на раждане или произход, достъп до висококачествени здравни грижи и образование", каза Мадяр.

Той съобщи още, че в кабинета му ще се появи жена министър на образованието. През последните дни Мадяр вече номинира жени за поста председател на парламента, министър на външните работи и лидер на фракция на партията си "Тиса".

