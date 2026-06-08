Напрежение. Втора мощна магнитна буря ни мъчи до дни

Лоши новини за метеочувствителните хора. Поради серия от мощни слънчеви изригвания и внезапни изхвърляния на плазма, Земята ще бъде ударена не само от една, но от две мощни геомагнитни бури в рамките на няколко дни.

Най-новата прогноза за периода 8–12 юни

9 юни (вторник)

Период на спокойствие. След мощното въздействие на 8 юни, се очаква магнитното поле да се стабилизира. Прогнозира се тих ден (K-индекс 2, зелена зона). Тялото ще получи така необходимата почивка след трудния понеделник.

10 юни (сряда)

Стабилни условия. Геомагнитната среда остава спокойна (K-индекс 2). Кратка пауза преди нова вълна от слънчева активност.

11 юни (четвъртък)

Второ силно въздействие. Магнитосферата отново ще бъде сериозно нарушена. Очаква се много силна буря от ниво G2, като K-индексът ще се повиши до 6. Възможни са безсъние, тревожност, намалена концентрация и влошаване на мигрените.

12 юни (петък)

Бурята постепенно ще отслабва, но фоновата активност ще остане повишена до ниво G1 (K-индекс 5). Тялото може все още да усеща последиците от предходния ден, включително повишена умора.

Възможни симптоми по време на буря

По време на периоди на повишена слънчева активност хората най-често съобщават за:

Мигренозни пристъпи

Силни главоболия

Внезапно замайване

Колебания в кръвното налягане

Висок пулс

Болки в ставите, мускулите или стари места на фрактури

Хронична умора

Апатия

Сънливост през деня и безсъние през нощта

Повишена тревожност

Раздразнителност

Внезапни промени в настроението

Как да защитите тялото си по време на геомагнитна буря

За да преминете през юнските геомагнитни смущения без загуба на продуктивност, следвайте тези прости препоръки:

Поддържайте хидратация. Пийте достатъчно негазирана вода или билкови чайове (като лайка, мента или маточина), за да подпомогнете нормалното кръвообращение.

Избягвайте допълнителни стимуланти. Кафето, силният черен чай и енергийните напитки допълнително натоварват кръвоносните съдове, които вече са под стрес по време на геомагнитни бури.

Приоритизирайте съня. Лягайте си по едно и също време всяка вечер, поддържайте тъмна и добре проветрена стая и се стремете към поне 7–8 часа сън.

Избягвайте интензивни тренировки. Заменете изтощителните фитнес сесии със спокойна разходка навън или леки разтягания.

Слушайте тялото си. Не пренебрегвайте силни главоболия или болка в гърдите. При нужда приемайте предписани лекарства и потърсете медицински съвет.

Избягвайте конфликти и спорове. По време на геомагнитни бури нервната система може да бъде по-уязвима, което прави обикновените разногласия по-стресиращи.

Проверете аптечката си. Ако имате хронични заболявания, особено високо или ниско кръвно налягане, дръжте под ръка апарат за измерване и предписани лекарства.

Вземете контрастен душ. Сутрин може да помогне за адаптацията на кръвоносните съдове и повишаване на бодростта. Вечер топла вана може да облекчи мускулното напрежение.

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