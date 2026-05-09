Край на ерата Орбан. Мадяр се закле и сложи европейското знаме

Новият премиер на Унгария Петер Мадяр положи клетва в сградата на парламента и сложи официално край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, предава Nfront.

Неговата партия Тиса получи 141 от 199-те места в унгарския парламент, Фидес има 52 места, акрайнодясната Наше отечество - шест.

Победата, която осигури на „Тиса“ мнозинство от две трети в парламента, ще позволи на новото правителство да отмени част от политиките, с които Орбан беше определян от критиците си като крайно десен и авторитарен лидер, както и да предприеме мерки срещу корупцията и да промени политическия баланс в Европейския съюз, където бившият премиер често блокираше ключови решения, предава Асошиейтед прес.

Мадяр влезе в сградата на парламента заедно със 140-те си депутати под върнатия флаг на ЕС, след като правителството на Орбан го беше премахнало през 2014 г.

Орбан не присъства за първи път от създаването на първия посткомунистически парламент през 1990 г.

Новият парламент включва 54 жени депутати, повечето от партия Тиса — над една четвърт от състава и най-високият дял в историята на страната.

Мадяр призова гражданите да участват днес в „Честването на смяната на режима“ пред парламента, за да отбележат края на епохата на Орбан.

"Ще минем през портите на смяната на режима с голямата партия. Елате и поканете семейството и приятелите си!" – написа Мадяр в социалните мрежи.

Хиляди хора вече се бяха събрали за клетвата на депутатите.

Мадяр обеща да възстанови отношенията с Европейския съюз и да върне Унгария към по-тясно сътрудничество със западните демокрации.

Сред основните му приоритети е размразяването на около 17 млрд. евро европейски средства, блокирани по време на управлението на Орбан заради опасения за върховенството на закона и корупция. Тези средства са ключови за стимулиране на забавящата се унгарска икономика.

